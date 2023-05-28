تخصيص 379 مليار جنيه للجهاز الإدارى للدولة خلال 2023/2024

خصصت الحكومة للجهاز الإدارى للدولة من حجم الاستثمارات خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024 حوالى 379 مليارًا و125 مليون جنيه، وبلغ ما تم تخصيصه للإدارة المحلية نحو 35 مليارًا و642 مليونًا، فيما بلغ ما تم تخصيصه للهيئات الخدمية نحو 147 مليارًا و505 مليون جنيه.

وتقدر مخصصات الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بمشروع موازنة السنة المالية 2024/2023، تبلغ نحو 271.3 مليار جنيه بخلاف نحو 8.7 ملیار جنيه قروض خارجية لتمويل الاستثمارات، ليصبح إجمالي ما تموله الخزانة العامة للخطة الاستثمارية مبلغ 280 مليار جنيه مقابل مبلغ 255 مليار جنيه في السـنة المالية 22/23 بزيادة تبلغ 25 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 9,8٪

والاستثمارات الممولة من الخزانة، هى الاستثمارات المخصصة للأجهزة الحكومية الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بخلاف الاستثمارات الممولة ذاتيًا من مختلف الجهات الأخرى.

وتتضـمن خطة التنمية البشـرية والاجتماعية والبيئية للاستثمارات العديد من البرامج لتنفيذ المشروعات في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، ومجالات النقل ومجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والصحة والتعليم وغيرها.

وبلغ المخصص من الاستثمارات للجهاز الإدارى فى مشروع موازنة ٢٣/٢٤، نحو379 مليار و125مليون جنيه بزيادة قدرها عن المخصص فى موازنة ٢٢/٢٣، والبالغ 212 مليار و484مليون جنيه.

فيما بلغ المخصص للادارة المحلية من استثمارات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٣/٢٤ ، نحو 35 مليار و642 مليون جنيه، بزيادة عن المخصص من استثمارات فى الموازنة المعدلة لعام ٢٣/٢٢.