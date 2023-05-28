هل يجوز أداء فريضة الحج بالتقسيط من خلال الحصول على قرض؟.. على جمعة يجيب

أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حكم أداء فريضة الحج بالتقسيط من خلال الحصول على قرض، قائلاً: "إنه يجوز".

وأضاف الدكتور علي جمعة، خلال لقاءه ببرنامج “من مصر”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن السوق به سلعة وبه خدمة، وكلاهما واحد، أي أن أحكامهما واحدة، معقبًا: "الحج يتضمن شراء تذكرة، حجز في الفنادق، وكلها خدمات، والخدمات مثل السلع".

وأوضح أنه مادام تم إجازة التقسيط في السلع، فإنه يجوز التقسيط في الخدمات، لافتًا إلى أنه يجوز على سبيل المثال سداد فاتورة التليفون بالقسط.

وأشار إلى أن الحج هذه السنة يتكلف أكثر من 200 ألف جنيه، وبالتالي يجوز أن يدفع البنك أو يعطي للراغب في الحج المبلغ المطلوب وهو من يدفعها، فكلاهما يجوز.