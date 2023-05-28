"التموين" تمد المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية والدواجن المجمدة

مدت وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم الطازجة والمجمدة، و يتم طرح الدواجن المجمدة بسعر 85 جنيهًا للكيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر، تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر مايو الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.

كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتى.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضًا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضًا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.