الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

متخطيا رونالدو.. "ميسى" الهداف التاريخى للدوريات الأوروبية الخمس الكبرى

ميسي
ميسي

تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تحقيق إنجازًا تاريخيًا بتخطيه غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إحرازه هدفًا في شباك ستراسبورج.

وسجل ميسي هدف باريس سان جيرمان في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وحسمت تتويج فريق العاصمة الفرنسية بلقب الدوري.

وجاء هدف ميسي لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

ورفع النجم الأرجنتيني رصيد أهدافه في الدوريات الخمس الكبرى إلى 496 هدفًا متخطيًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم رونالدو الذي يمتلك 495 هدفًا.

وصار باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي، هو الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 11 بطولة، متخطيًا الرقم القياسي المسجل لفريق سانت إيتيان برصيد 10 ألقاب.

ليونيل ميسى أخبار كريستيانو رونالدو باريس سان جيرمان الفرنسي الدوري الفرنسي

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