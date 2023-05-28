بوتين يعلن تأسيس "وسام جاجارين" للإنجازات الفضائية

أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تأسيس وسام جديد تحت اسم "جاجارين" للإنجازات في مجال الفضاء، وفقا لمرسوم رئاسى.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية، أنه وفقا للمرسوم، سيتم منح الوسام للإنجازات في استكشاف الفضاء، على سبيل المثال، لرحلة ناجحة لمركبة فضائية مأهولة، وأيضا، سيتم منحها لإنجازات بارزة في تدريب العلماء والمهندسين وغيرهم من المتخصصين في صناعة الفضاء لتحقيق إنجازات في تطوير وتصنيع واختبار وتشغيل معدات الملاحة الفضائية دون حوادث، وفى تطوير وتطبيق تقنيات جديدة، وفي إجراء البحوث.



وأشارت إلى أنه يمنح "وسام جاجارين" في إنجازات تنفيذ سياسة الفضاء الوطنية، بما في ذلك في مجال الدفاع والأمن لروسيان، لافتة إلى أنه يمكن للأجانب من خارج روسيا الحصول عليها؛ للمشاركة الفعالة في التعاون الدولي مع روسيا في مجال أبحاث الفضاء واستكشافه.. ويمكن أيضا منحها للمنظمات على الإنجازات البارزة في مجال الفضاء.