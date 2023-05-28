الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو مصطفى: نجاح عمرو دياب كان هدفًا لى.. وهذه هى الضربة القاضية فى علاقتى به

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

أكد الملحن عمرو مصطفى، أنه تعرض لحرب منذ اليوم الأول لميلاده في عالم التلحين، لافتًا إلى أن النجم الراحل عامل منيب كان أول من اكتشفه، كما كان الكينج محمد منير أول مطرب مصري يجذبه للاستماع إليه.

 

وكشف الملحن عمرو مصطفى، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الاعلامي خيري رمضان، عبر قناة القاهرة والناس، تفاصيل شخصيته،  مؤكدًا أنه شخص عصبي، حيث تسيطر العصبية بشكل كبير عليه، كما أنه ليس إنسان مغرور، وإنما هو شخص عزيز النفس، معقباً: "أعتبر عزة نفسي خط أحمر.. و ياما انضحك عليا بكلمة حلوة.. وكانوا عارفين إزاي  يتعاملوا نفسيًا مع عمرو مصطفى".

 

كما أكد الملحن عمرو مصطفى، أنه شارك في نجاح عمرو دياب، معقباً:"كان نجاحه هدفًا بالنسبة لي.. عمرو دياب قعد على الأرض يسمع ألحاني باهتمام واحترام.. واشتركنا  في أعمال كثيرة".

 

 وأشار  الملحن عمرو مصطفى إلى أن الضربة القاضية في علاقته بعمرو دياب، هي عندما أخذ منه الميكروفون في حفل جدة وقال له: "متغنيش تلحن بس".

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