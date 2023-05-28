بعد غياب 14 عامًا.. اتحاد جدة يحسم لقب الدورى السعودى ويتأهل لكأس العالم للأندية

حسم فريق اتحاد جدة، بشكل رسمي، لقب دوري المحترفين السعودي (دوري روشن) لموسم 2022-2023، عقب تغلبه على مضيفه الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في إطار الجولة التاسعة والعشرين للمسابقة.

ورفع الاتحاد، رصيده إلى 69 نقطة، في صدارة الترتيب، ليحسم لقب المسابقة، للمرة التاسعة في تاريخه، والأول منذ 14 عامًا، عندما حقق اللقب في نسخة 2008-2009، والتي شهدت انطلاقة دوري المحترفين السعودي. بينما تجمد رصيد الفيحاء، عند 30 نقطة، في المركز الثالث عشر.

افتتح "العميد" التسجيل مبكرًا عبر أحمد شراحيلي، في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف البرازيلي رومارينيو، الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، قبل أن يسجل اللاعب ذاته، الهدف الثالث في الدقيقة 85 من عمر المباراة، ليحسم اتحاد جدة، اللقب قبل جولة واحدة من ختام المسابقة.

وبذلك، تأهل فريق الاتحاد، رسميًا إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023، والتي تستضيفها السعودية، في ديسمبر من العام الحالي، ليلتحق بكل من أوراوا ريد دياموندز الياباني، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

واستفاد اتحاد جدة، من تعثر منافسه المباشر، النصر، الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي مع مضيفه الاتفاق، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن لقاءات الجولة ذاتها.

ورفع النصر، رصيده من النقاط، إلى 64 نقطة، في المركز الثاني، بينما رفع الاتفاق، رصيده إلى 34 نقطة، في المركز العاشر.