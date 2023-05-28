السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" يعلن أسماء الفائزين بمسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"

دكتور هشام عزمى
دكتور هشام عزمى

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، نتيجة مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"، والتي نظمها المجلس من خلال لجنة التراث الثقافي غير المادي، برئاسة الدكتورة نهلة إمام؛ ولجنة الموسيقى والأوبرا والبالية، برئاسة الدكتورة رشا طموم خلال شهر أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وجاءت المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات المتخصصة التي أعلنها المجلس في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص دعم ورعاية الموهوبين والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي: 

1- فرع الغناء بمصاحبة آلة الربابة لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد (من 2- 3 مغنيين ) (آلة الربابة – آلة إيقاع) لعملين غنائيين.

الجائزة الأولى: قدرها 8000 جنيه وحصل عليها مجموعة الريس أحمد شاكر إسماعيل حافظ،.

الجائزة الثانية: قدرها 6000 جنيه وحصل عليها مجموعة الريس عزت قرشي مطاوع أحمد.

الجائزة الثالثة: قدرها 4000 جنيه ؛ وحصل عليها مجموعة الريس هاني محمد أحمد مصطفى.

2- فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للكبار من (18 سنة) لمقطوعتين.

 الجائزة الأولى: قدرها 7000جنيه؛ وحصل عليها محمود شاكر إسماعيل حافظ.

 الجائزة الثانية: قدرها 5000 جنيه؛ وحصل عليها الزيناتي عز الدين نصر الدين.

 الجائزة الثالثة: قدرها 3000 جنيه؛ وحصلت عليها صفاء عبد الله إسماعيل حسن.

3- فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للبراعم (8- 17 سنة)

 الجائزة الأولى: تم حجبها.

الجائزة الثانية: قدرها 3000 جنيه؛ وحصل عليها محمد سيد خلف الله داخلي علي.

الجائزة الثالثة: تم حجبها

يذكر أنه أعلن المجلس الأعلى للثقافة في شهر يناير الماضي عن مد باب التقدم لمسابقة «الغناء والعزف على آلة الربابة»، والتي تنظمها لجنة التراث الثقافي غير المادي، بالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه والموسيقى.

قد تكون صورة ‏نص‏
المجلس الأعلى للثقافة سابقة الغناء والعزف على آلة الربابة الدكتور هشام عزمي لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه الدكتورة رشا طموم نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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