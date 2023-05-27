"الأرصاد" تحذر: استمرار العواصف الترابية غدًا

علق الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، على حالة الطقس السيئ التي تضرب معظم محافظات الجمهورية، وانتشار الرياح المحملة بالأتربة حاليًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إنه ما زال هناك نشاط للرياح المحملة بالأتربة على بعض المناطق، مع استمرار العواصف الترابية غدًا.

وأضاف أن هناك استمرارًا لحالة التقلبات الجوية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك أمطار متوسطة ورعدية تصل لسيول خفيفة على المحافظات الجبلية، ومنها البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأشار إلى أن هناك استمرارًا لحالة التقلبات وأمطار رعدية تصل لسيول، لافتًا إلى أنه ستكون هناك أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري وتمتد خفيفة على القاهرة، متابعًا: "الأجواء ستكون غير مستقرة غدًا الأحد، وبعدها سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية".

وأكمل: "يفضل عدم السفر على طرق سلاسل جبال البحر الأحمر غدًا، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ".