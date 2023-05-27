عضو تعليم النواب: الوسائل التكنولوجية التى دخلت بالعملية التعليمية تقتضى دراية شاملة بها

كشفت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تفاصيل انعقاد جلسة خاصة من قِبل الحوار الوطني، لمناقشة مشروع قانون إنشاء مجلس أعلى للتعليم، قائلة: "إنه تم عرض مقترح مشروع للقانون أثناء جلسة الحوار الوطني للتعليم ما قبل الجامعي، والذي تقدمت به الحكومة".

وأضافت جيهان البيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية: "سعدنا جدًا بهذا المقترح، والخاص بإنشاء أكاديمية المجلس الوطني خاص بالتدريب والتعليم، حيث تعتبر خطوة في غاية الأهمية لتطوير المعلم، حيث يشمل كل الهيئات المعنية بالعملية التعليمية، من المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى فئات متعددة ومتنوعة، مؤكدة أن هناك تكاملًا مؤسسيًا بين كل من هو مهتم بالعملية التعليمية.

وأكدت أن الوسائل التكنولوجية التي دخلت بالعملية التعليمية، تقتضي أن نكون على دراية شاملة بها.