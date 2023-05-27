خطة النواب: 100 جنيه رسوم عند مغادرة مصر بدلًا من 50 جنيهًا

كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، عن تفاصيل قانون تعديل رسوم تنمية موارد الدولة والذي ينتظر الحسم من مجلس النواب غداً.

وقال "الفقي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن تعديلات رسوم موارد الدولة تنتظر حسم مجلس النواب غداً.

وأضاف أنه تم حذف رسوم السلع المعمرة والمياه الغازية من تعديلات قانون رسوم تنمية موارد الدولة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن هناك 100 جنيه رسوم عند مغادرة مصر بدلًا من 50 جنيهًا.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه تم فرض رسوم على الخدمات الترفيهية لعروض الأفلام الأجنبية بالسينما والباليه والسيرك والتزلج بنسب متفاوتة.