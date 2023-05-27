ضياء رشوان يكشف تفاصيل توجيه الرئيس بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحوار الوطني.

وأضاف ضياء رشوان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه رئيس الوزراء بإعداد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، لافتاً إلى أنه تم توزيع نسخة من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم على المشاركين في الحوار الوطني.

وأوضح ضياء رشوان، أن الحوار الوطني ليس مؤسسة برلمانية ولكننا نبدي الآراء حول مشروع القانون لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم يضم 27 عضوًا في عضويته.

وأكد ضياء رشوان، أن هناك إجماع على ضرورة إصدار قانون لانتخابات المجالس المحلية، لافتًا إلى أنه ليس هناك تبكير لفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث أن إجراءات فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.

وتابع ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني: "أقترح أنتكون انتخابات المحليات خلال عام من الآن".