السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الهند ستطبقها".. "الأوقاف": العالم تفاعل مع دعوة الصلاة علي النبي

الأوقاف
الأوقاف

علق الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على ظاهرة تصدح مساجد مصر بالصلاة على النبي لمدة 5 دقائق.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت،: "يجب أن نملأ الزمان والمكان بالصلاة على النبى".

وأضاف أن أنشطة وزارة الأوقاف داخل المساجد تتضمن وقتًا للصلاة على النبى، مشيراً إلى دول العالم تفاعلت من الدعوة للصلاة على النبي ومنها الهند التي أيدت دعوة وزارة الأوقاف المصرية، ودعت بدورها للصلاة على النبي.

وأوضح أن مساجد مصر شهدت بالأمس مظاهر كبيرة من الفرحة، مطالباً بضرورة تعليم الأطفال كيفية الصلاة على النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكداً ان الدعوة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة كان مرتبطًا بموضوع خطبة الجمعة.

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