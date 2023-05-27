إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

أصيب شخصان بسبب حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.