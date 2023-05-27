"صراع في الوادي" الأبرز.. أفلام جمعت فاتن حمامة بزوجها عمر الشريف

فى عام 1955، تزوجت الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، من النجم العالمي عمر الشريف بعد أن أعلن إسلامه، واستمر زواجهما حتى عام 1974، لتشاركه في بطولة العديد من الأفلام.

"الدستور" ترصد لكم أبرز الأعمال التى جمعت الزوجين:

صراع في الوادي 1954

فى عام 1954، كانت المرة الأولى التى تشارك فيها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، بطولة فيلم أمام زوجها عمر الشريف، وقتها لم تكن تجمعها أى علاقة، وتزوجوا بعد إنتهاء العمل، والتى كانت تدور قصته حول مهندس زراعي، يعود إلى قريته في جنوب الوادي حيث يعمل أبوه كناظر زراعة، فينجح في تحسين سلالة القصب، وهو يحب ابنة الباشا منذ أن كانا صغارًا، ولكن ينافسه في ذلك سكرتير الباشا الذي يطمع في الزواج من نادية، تزامن هذا مع غضب الباشا عليه لأنه يحتكر تصدير القصب بعد التحسين الذي أجراه عليه، فيستغل الباشا خلاف ينشأ بين شيخ العزبة والناظر فيطلق سكرتير الباشا النار على الناظر ويلفق التهمة لشيخ العزبة.

أيامنا الحلوة 1955

وفى عام 1955، كانت فاتن وعمر قد تزوجوا وشاركوا بطولة العمل السينمائى وتدور أحداثه حول فتاة فقيرة تسكن على السطوح بجوار ثلاث شباب فقراء يقعوا في حبها جميعًا ويكتشفوا وقوعها تحت وطأة المرض الذي يستلزم إجراء عملية جراحية، يتهافت الجميع على مساعدتها لاجراء العملية الجراحية. ترى من سيساعدها ومن ستقع في حبه.

صراع في الميناء 1956

عام 1956 شارك عمر الشريف وزوجته بطلولة فيلمهم الثلاث وكان يحمل أسم صراع في اليمناء، وتدور قصته حول رجب الذى يعود بعد ثلاث سنوات من الغياب، عقب رحلة سفر طويلة قضاها على ظهر إحدى البواخر سعيًا لتوفير المال من أجل إتمام زواجه بـحميدة، التي تعيش مع والدته في إحدى العشش المُقامة على البحر، ولكن مع مرور الأيام تدُب في قلب رجب مشاعر الغيرة حينما يشك في وجود علاقة تجمع بين حميدة، وبين ممدوح ابن صاحب شركة النقل البحري، وهو ما تزامن مع وجود مشاكل عديدة بين مالك الشركة والعاملين بها.

لا أنام 1957

يعتبر فيلم لا أنام العمل الرابع المشترك بينهم حيث تدور أحداث العمل حول فتاة تعيش في كنف والدها بعد طلاقه من والدتها، وحينما تبلغ سن الرشد، يتزوج والدها من سيدة أخرى، ويمتليء قلبها بالغيرة منها، وتقرر أن تنتقم منها.

سيدة القصر 1958

عام 1958 شارك الفنانة فاتن حمامة وعمر الشريف بطولة فيلم سيدة القصر، والتى كانت تدور أحداثه حول سوسن فتاة يتيمة متوسطة الحال، تتعرف بعادل الشاب الثري بصالة مزادات فيعجب بها ويحاول التودد إليها وحينما يفشل يقرر الزواج منها. يتم الزواج ويسافر الزوجين لقضاء شهر العسل ولكن بعد عودتهم من السفر يرجع عادل لقضاء وقته في سهراته ونزواته مع رفقاء السوء الذين يفزعهم وجود سوسن.

أرض السلام 1957

وقف عمر الشريف أمام زوجته للمرة السادسة عام 1957، في فيلم أرض السلام والذى تدور أحداثه حول أحمد فدائي مصري، يختفي داخل قرية فلسطينية، تتعاون معه سلمى، وهي إحدى فتيات القرية. يصور الفيلم معارك الفدائيين من أجل تحرير فلسطين والصعوبات العديدة التي يلاقونها من نسف خزانات الوقود. وبعد انتهاء أي عملية يعود أحمد مع سلمى دون أن يتمكن الإسرائيليون منهما. تنمو علاقة صداقة ثم حب.