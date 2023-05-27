"محاربة الغلاء".. جديد معرض الزهور في دورته الحالية
خصص معرض الزهور في دورته الـ 90 والمقامة بالمتحف الزراعي بحي الدقي، قسما كبيراً للمواد الغذائية والاستهلاكية من إنتاج وزارة الزراعة، بأسعار مخفضة للمواطنين، بهدف تخفيف العبء عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار، جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
واشتملت المنافذ على المنتجات الاستهلاكية كالأرز والمعكرونة والبيض، ومنتجات الألبان والفواكه وكذلك اللحوم والعسل الطبيعي والزيوت النباتية، والتمور فضلا عن اللحوم المجمدة بأسعار مخفضة.
واستقبل معرض الزهور في دورته الـ 90 زواره في اليوم الأول، والذي انطلق صباح اليوم السبت 27 من شهر مايو الجاري، بمقره الجديد بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث تم نقله هذا العام من حديقة الأورمان، لإجراء بعض أعمال الصيانة داخلها، كما توافد المئات من المواطنين لشراء مستلزماتهم من الزهور، ونباتات الزينة والنباتات المثمرة، وأيضا بعض المنتجات الزراعية وأخرى الغذائية التابعة لوزارة الزراعة ومن المفترض أن يستمر المعرض حتى يوم 27 من يونيو المقبل، ويعرض المنتجات للجمهور على مدار شهر كامل بدءا من اليوم.
وتنوعت المعروضات داخل معرض الزهور ما بين نباتات الزينة والورود والثمار حيث توفر المستورد منها والمحلي، فضلا عن توفير أماكن لبيع الأسمدة والأدوات الزراعية وأدوات الحديقة.