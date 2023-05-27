السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لوتون تاون يهزم كوفينتري سيتي ويكمل عقد المتأهلين للبريميرليج

لوتون تاون
لوتون تاون

أكمل نادي لوتون تاون عقد المتأهلين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج، في الموسم المقبل 2023-2024 بالفوز على فريق كوفنتري سيتي في مباراة الملحق بركلات الترجيح.


وسبق أن تأهل فريقي بيرنلي وشيفيلد يونايتد مباشرة بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب".


وتصدر بيرنلي ترتيب بطولة دوري الدرجة الأولى برصيد 101 نقطة، وحل خلفه فريق شيفيلد يونايتد برصيد 91 نقطة.

أما فريق لوتون تاون فجاء في المركز الثالث وخلفه ميدلزبره وكوفينتري وسندرلاند، والتقت الفرق الأربعة في ملحق البطولة.


وفاز لوتون على سندرلاند بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، بينما تأهل كوفينتري على حساب ميدلزبره بنتيجة 1-0 في المباراتين.


وفي مباراة الملحق التقى الفريقين وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق لوتون قبل أن يتعادل  كوفينتري في الشوط الثاني من المباراة.

 

ولجأ الفريقان لوقت إضافي استمر خلاله التعادل قبل أن تحسم ركلات الترجيح تأهل لوتون تاون للبريميرليج بنتيجة 6-5.

 

ومن المقرر أن يتأهل الثلاثي المذكور بدلًا من ساوثهامبتون، صاحب المركز الأخير في البريميرليج حاليًا والذي هبط بشكل رسمي برصيد 24 نقطة، بينما تتصارع أندية إيفرتون وليستر سيتي وليدز يونايتد على مركزين للهوط، ويحتل إيفرتون المركز الـ16 في الجدول برصيد 33 نقطة، وخلفه ليستر سيتي وليدز على الترتيب بـ31 نقطة لكل منهما.

لوتون تاون لدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج دوري الدرجة الاولى التشامبيونشيب

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