السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة فرد لقى مصرعه أثناء التنقيب على الآثار بأبو النمرس

جثة
جثة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة شخص لقى مصرعه داخل حفرة بعمق 50 متر أثناء البحث خلسه عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، وكذلك البحث عن جثة آخر اشترك معه في البحث عن الآثار.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها انهيار حفرة داخل منزل بمنطقة جبل يوسف قرية شبرامنت بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الدفاع المدني وبالفحص تبين أنه أثناء قيام شخصين بالبحث عن الآثار خلسه انهارت عليهم الحفرة بعمق 50 مترًا وجرى انتشال جثة أحدهما وجاري البحث عن الآخر فيما تم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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