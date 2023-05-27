بثنائية رودريجو.. ريال مدريد يهزم إشبيلية في الدوري الإسباني

قلب ريال مدريد تأخره بهدف أمام مضيفه إشبيلية في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ37 لبطولة الدوري الإسباني، لانتصار بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، طالع أحداث الشوط الأول هنا.



واستمر استحواذ لاعبي ريال مدريد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي متواضعًا بين كلا الفريقين ولم يهددا المرمى في أغلب الأوقات وانحصر اللعب في منتصف الملعب.



وحاول لاعبو ريال مدريد تسجيل هدف التقدم من أجل تأمين تواجدهم في المركز الثاني بالجدول.

وتحصل فريق إشبيلية على ركلة ركنية نفذت وأبعدها دفاع ريال مدريد ووصلت ناحية لوكا مودريتش الذي مررها لتوني كروس، ولعب الأخير تمريرة طويلة ناحية رودريجو المنطلق إلى منطقة جزاء إشبيلية وانفرد بالحارس وسدد الكرة على يساره مسجلًا ثاني أهداف ريال مدريد في الدقيقة 69.



واستمرت محاولات لاعبي ريال مدريد لتسجيل الهدف الثالث وتأكيد تقدمهم في النتيجة.

وتحصل ماركوس أكونيا، لاعب إشبيلية على البطاقة الحمراء وطرد من الملعب في الدقيقة 83 بعد تدخل عنيف على داني سيبايوس، لاعب ريال مدريد.

وانطلق داني سيبايوس بالكرة على الجانب الأيسر لمنطقة جزاء إشبيلية واخترقها في الدقيقة 87 ولعب ومرر الكرة ناحية توني كروس القادم من وسط الملعب وسدد الأخير الكرة بيسراه وتصدى لها الحارس.

وتواصل استحواذ ريال مدريد على مجريات اللعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وحاولوا تسجيل الهدف الثالث أو على الأقل إضاعة الوقت وحرمان لاعبي الخصم من تهديد المرمى.

واستحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق إشبيلية.

ورفع ريال مدريد رصيده لـ77 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني، فيما توقف رصيد إشبيلية عند 49 نقطة في المركز العاشر.