"بالطو وجعفر العمدة والكبير أوى 7".. قائمة "توب 10" بمنصة WATCH IT

تصدر عدد من أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية والتي تتنوع بعدد كبير من المسلسلات الدرامية لكبار نجوم الفن.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي قائمة "التوب 10" لمسلسلات منصة "ووتش إت" الرقمية.

مسلسل "بالطو"

وجاء في المركز الأول لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة "ووتش إت" مسلسل بالطو، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وطالب الكثير بتقديم جزء ثانٍ لأحداث العمل، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والصحية بطريقة ساخرة، إضافة إلى ما يدور داخل الوحدات الصحية وما يعانيه الأطباء أثناء فترة التكليف.

مسلسل "بالطو" تشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم منهم عاصم عمر، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذًا عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.



مسلسل "جعفر العمدة"

وجاء في المركز الثاني مسلسل "جعفر العمدة" للنجم محمد رمضان الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي.

يذكر أن "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدي - جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وعرض حصريًا على قناة dmc، بالتزامن مع منصة WATCH IT.

مسلسل "مذكرات زوج"

وجاء في المركز الثالث مسلسل "مذكرات زوج" للنجم طارق لطفي ويشارك في بطولته كل من: طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي، سارة الشامي، جيهان الشماشرجي، فدوى عابد، علي الطيب، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "كشف مستعجل"

المسلسل من بطولة ‏مصطفى ‏خاطر، ومحمد ‏عبدالرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏تأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عزالرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.

"علاقة مشروعة"

يضم مسلسل "علاقة مشروعة" 15 حلقة، وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي اجتماعي حول عدد من القضايا الاجتماعية العامة، منها العنف الزوجي، والخيانة الزوجية، وفكرة الزواج الثاني، وخطورة الإدمان، وقضايا الشباب في مرحلة المراهقة، وذلك من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل أعمال متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يجسده الفنان مراد مكرم، ويعاني من علاقة متوترة بزوجته التي تجسدها النجمة مي عمر، وكيف يتورط عمرو في ذلك.

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، والفنانة القديرة ميمي جمال، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، وياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من النجوم والفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري ومن إخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتي "Forever Drama- مها سليم" و"media Hub - سعدي جوهر"، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل "الصفارة"

مسلسل "الصفارة" بطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبدالناصر، وليد عبدالغني، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوي وسامية الطرابلسي ومحمد رضوان وضيوف الشرف شيرين رضا، حسن عبدالفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبدالفتاح وعبدالرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج شركة media Hub - سعدي وجوهر.



مسلسل "جت سليمة"

مسلسل "جت سليمة" من نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوي، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومي فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور قصة "جت سليمة" في إطار كوميدي حول حياة "سليمة" وهي فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.



مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة"

بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.



مسلسل "الكبير أوي 7"

يشارك في "الكبير أوي 7" الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

"ضرب نار"

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، مها نصار، انتصار، ضياء عبدالخالق، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد عبدالله محمود، تامر نبيل، تامر مجدي، أيسل رمزي، زينة منصور، تيسير عبدالعزيز، حسن العدل، أحمد صادق، طارق النهري، إسراء رخا، لبنى ونس، جيهان خيري، محمد حسني، علي الشامل، يوسف وائل نور، وضيفة الشرف دنيا المصري، سهير المرشدى تأليف ناصر عبدالرحمن وإنتاج شركة سينرجي برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج مصطفى فكري.