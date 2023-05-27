المخرج محمد أبو داوود يكشف سر منع مسرحية "قصة الحي الغربي"

قال المخرج محمد أبو داوود، إن العلاقة التي تربطه بالفنان عادل إمام، طيبة، مشيدا بذكائه في اختيار أعماله.

وأضاف أبو داوود، خلال احتفالية خاصة بالفنان عادل إمام، بمركز إنسان اليوم السبت: “عادل إمام كان يحب صراحتي، حتى لو كانت زيادة عن اللزوم”، مشيرا إلى أنه أحيانا كان ينتقده في بعض أعماله، والزعيم يستمع له.

وروى أنه بعد نجاح عادل إمام ومجموعة كبيرة من الممثلين، في مسرحية مدرسة المشاغبين، بدأوا في التفكير في عمل ذو بطولة جماعية أيضا، وقد كان، وقدما مسرحية "قصة الحي الغربي" من بطولة النجوم عادل إمام، وحسن يوسف وصلاح السعدني ولبلبة ونعيمة وصفي وسيد زيان، إلا أن المسرحية تم منع عرضها لاحقا، بسبب وجود "إفيه" يسخر من الرئيس حينها.

كما تحدث، أبو داوود، عن تاريخ عادل إمام المسرحي الذي وصفه بأنه طويلا، مشيرا إلى أن أول مسرحية قرر العمل بها ببطولته منفردا، هي مسرحية "شاهد ماشافش حاجة".

وعن علاقته بالنجم عادل إمام، قال: المشوار بيني وبين عادل طويل وجميل وممتع، واصفا إياه: "ومكنتش بكدب عليه وهو عارف".

وعمل الفنان أبو داوود، مع النجم عادل إمام 10 سنوات في المسرح، واصفا تعليقاته على أعمال صديقه عادل إمام: لو روحت قولتله مبروك يا عادل يعرف أنه العمل عاجبني.

وشارك بالندوة، كل من السيناريست عاطف بشاي، والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

وتناولت الندوة، حياة عادل إمام، كما رصدت سيرته الفنية وأهم المحطات فيها، وأهم القضايا التي تناولتها أفلام عادل إمام وبصمته التي تركها في تاريخ الكوميديا.

ويتزامن شهر مايو هذا العام، بذكرى ميلاده الثالثة والثمانين، للفنان عادل إمام الذي بدأ مسيرته الفنية من خلال دوره في مسرحية “هو وهي” مع النجم فؤاد المهندس عام 1962، وكانت انطلاقته نحو عرش الكوميديا في مسرحية “مدرسة المشاغبين” 1973، ومن ثم توالت أعماله المسرحية والسينمائية، حيث قدم العديد من المسرحيات الكوميديا التي توالي عرضها لسنوات طويلة، من بينها: “شاهد ماشفش حاجة”، “الواد سيد الشغال”، “بودي جارد”، وغيرها.

وفي السينما، قدم زعيم الكوميديا عادل إمام عشرات الأدوار التي حققت رواجا جماهيريا كبيرا من أشهرها أفلام: “المنسي”، “الإرهاب والكباب”، “النوم في العسل”، “الإرهابي”، “مسجل خطر”، “حب في الزنزانة”، “الإنسان يعيش مرة واحدة”، “زنا اللي قتلت الحنش”، “التجربة الدنماركية”، “عمارة يعقوبيان”، “الهلفوت”، “حنفي الأبهة”، “السفارة في العمارة” “بخيت وعديلة”، “اللعب مع الكبار”، “شمس الزناتي”، “طيور الظلام” وغيرها الكثير من الأعمال الهامة، التي كان لها تأثيرا كبيرا على وجدان المصريين.