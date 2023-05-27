السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المخرج محمد أبو داوود يكشف سر منع مسرحية "قصة الحي الغربي"

احتفالية بالنجم عادل
احتفالية بالنجم عادل إمام في مركز إنسان

قال المخرج محمد أبو داوود، إن العلاقة التي تربطه بالفنان عادل إمام، طيبة، مشيدا بذكائه في اختيار أعماله.

وأضاف أبو داوود، خلال احتفالية خاصة بالفنان عادل إمام، بمركز إنسان اليوم السبت: “عادل إمام كان يحب صراحتي، حتى لو كانت زيادة عن اللزوم”، مشيرا إلى أنه أحيانا كان ينتقده في بعض أعماله، والزعيم يستمع له.

وروى أنه بعد نجاح عادل إمام ومجموعة كبيرة من الممثلين، في مسرحية مدرسة المشاغبين، بدأوا في التفكير في عمل ذو بطولة جماعية أيضا، وقد كان، وقدما مسرحية "قصة الحي الغربي" من بطولة النجوم عادل إمام، وحسن يوسف وصلاح السعدني ولبلبة ونعيمة وصفي وسيد زيان، إلا أن المسرحية تم منع عرضها لاحقا، بسبب وجود "إفيه" يسخر من الرئيس حينها.

كما تحدث، أبو داوود، عن تاريخ عادل إمام المسرحي الذي وصفه بأنه طويلا، مشيرا إلى أن أول مسرحية قرر العمل بها ببطولته منفردا، هي مسرحية "شاهد ماشافش حاجة".

وعن علاقته بالنجم عادل إمام، قال: المشوار بيني وبين عادل طويل وجميل وممتع، واصفا إياه: "ومكنتش بكدب عليه وهو عارف".

وعمل الفنان أبو داوود، مع النجم عادل إمام 10 سنوات في المسرح، واصفا تعليقاته على أعمال صديقه عادل إمام: لو روحت قولتله مبروك يا عادل يعرف أنه العمل عاجبني.

وشارك بالندوة، كل من السيناريست عاطف بشاي، والكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

وتناولت الندوة، حياة عادل إمام، كما رصدت سيرته الفنية وأهم المحطات فيها، وأهم القضايا التي تناولتها أفلام عادل إمام وبصمته التي تركها في تاريخ الكوميديا.

ويتزامن شهر مايو هذا العام، بذكرى ميلاده الثالثة والثمانين، للفنان عادل إمام الذي بدأ مسيرته الفنية من خلال دوره في مسرحية “هو وهي” مع النجم فؤاد المهندس عام 1962، وكانت انطلاقته نحو عرش الكوميديا في مسرحية “مدرسة المشاغبين” 1973، ومن ثم توالت أعماله المسرحية والسينمائية، حيث قدم العديد من المسرحيات الكوميديا التي توالي عرضها لسنوات طويلة، من بينها: “شاهد ماشفش حاجة”، “الواد سيد الشغال”، “بودي جارد”، وغيرها.

وفي السينما، قدم زعيم الكوميديا عادل إمام عشرات الأدوار التي حققت رواجا جماهيريا كبيرا من أشهرها أفلام: “المنسي”، “الإرهاب والكباب”، “النوم في العسل”، “الإرهابي”، “مسجل خطر”، “حب في الزنزانة”، “الإنسان يعيش مرة واحدة”، “زنا اللي قتلت الحنش”، “التجربة الدنماركية”، “عمارة يعقوبيان”، “الهلفوت”، “حنفي الأبهة”، “السفارة في العمارة” “بخيت وعديلة”، “اللعب مع الكبار”، “شمس الزناتي”، “طيور الظلام” وغيرها الكثير من الأعمال الهامة، التي كان لها تأثيرا كبيرا على وجدان المصريين.

السيناريست عاطف بشاي الفنان عادل إمام محمد أبو داوود فؤاد المهندس شاهد ماشفش حاجة

الأكثر قراءة

النقض: خبر شركات التطوير العقارى مغلوط

الخطيب يهنئ "رجال سلة الأهلى" بالبطولة الإفريقية والتأهل لكأس العالم للأندية

التحقيقات: اختلال عجلة القيادة السبب فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الأوسطى

إطلالة غريبة للنجمة أديل أكزاركوبولوس بحفل ختام مهرجان "كان" السينمائى 2023

إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟