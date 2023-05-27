أحمد موسى لرئيس "النواب": أرجوكم عدوا السنة دى.. التوقيت ليس مناسبًا لزيادة الأسعار

وجه الإعلامي أحمد موسى رسالة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، وأعضائه، بسبب مناقشة مجلس النواب غدًا قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الدولة والمسارح والملاهي، قائلًا: "أخاطب رئيس مجلس النواب، وأخاطب أعضاء مجلس النواب نحن في مرحلة وظرف يحتاج كل عضو في مجلس النواب غدًا بأن ينظر لنفسه باعتباره مواطنا، لديه أسرة، قبل أن يكون نائبًا".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن السادة النواب قادمين من محافظات مصر كلها، وبالتالي هم يعرفون جيدًا بمطالب الناس ويدركونها، معقبًا: "أتحدث اليوم، حيث وجدت منذ يوم الأربعاء الكثير من الناس يرسلون لي ويحادثونني، وردود أفعالهم كانت على مداخلة النائب ياسر عمر، مع تقديري للحكومة ليس الآن التوقيت المثالي لزيادة الأسعار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أناشد أعضاء مجلس النواب.. أمامكم مسؤولية تاريخية غدًا أمام الشعب".

وشدد على ضرورة مراعاة محدودي الدخل والقاعدة العريضة من المصريين قبل تطبيق الزيادة، لافتًا إلى أنه يجب البحث عن موارد أخرى بعيدًا عن زيادة الأسعار على المواطن، حيث أصبح المواطن يتحمل الكثير بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية، فالمواطن يريد توفير السلع الغذائية بسعر مناسب لدخله.

كما أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مصلحة المواطن.