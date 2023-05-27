السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل مهرجان المسرح.. محمد رياض: 40 عرضًا فى الانتظار

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصري، عن تفاصيله.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن المسرح من أهم مميزات الفن فى مصر، موضحًا أن مهرجان المسرح المصري سيستمر لمدة 13 يومًا، وسيضم 40 عرضًا.

وأضاف أن استمرار العروض لأكثر من موسم لا يحدث إلا فى مصر، مشيرًا إلى أن الدول العربية لديها تجارب جيدة في المسرح، لكن ليس بالشكل الاحترافي الموجود في مصر.

وأشار رئيس مهرجان المسرح المصري، إلى أن المهرجان، يضم كافة العروض المسرحية التي حدثت خلال عام، لافتًا إلى أن العديد من الجهات تشارك وتتنافس في مهرجان المسرح المصري.

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