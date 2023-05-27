عضو بالشيوخ: الدولة حققت نجاحات غير مسبوقة في ملف تطوير العشوائيات

بعد تسليم وحدات "ماسبيرو"..

رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بتسليم الوحدات السكنية، بأبراج «الإسكان البديل» بمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، لأهالي مثلث ماسبيرو الذين اختاروا العودة، للمنطقة بعد تطويرها، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماما غير مسبوق بملف العشوائيات، إذ أكد الرئيس أن ملف تطوير العشوائيات وخاصة المناطق الخطرة في مقدمة أولوياته.

وقال المهندس حازم الجندي، في بيان له اليوم، إن ما شاهدناه من نجاحات في هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، لم يتحقق على مدار عقود سابقة، كما أن هذا الحدث يبعث بالعديد من الرسائل الإيجابية، فمن ناحية يمثل بشرى سارة للمواطنين، لأنه يمثل التزاما من الحكومة، بالإيفاء بتعهداتها فيما يخص تطوير منطقة ماسبيرو، وتعويض المواطنين وأصحاب الأراضي، ومراعاة اختيار الراغبين في الاستمرار في المنطقة بعد تطويرها، ومن ناحية أخرى يمثل المشروع إنجازا حضاريا بتحويل هذه الكتلة العشوائية في قلب العاصمة المصرية إلى مشروع سكني يوفر حياة كريمة لقاطنيه.

وأضاف أن المناطق العشوائية مثلت تحديا كبيرا أمام الدولة، إذ بذلت جهودا كبيرة لإزالة وتطوير المناطق غير الآمنة، لافتا إلى أن توالي إنجاز المشروعات وتسليمها للمواطنين، خير دليل على صدق الدولة المصرية في التزاماتها بتوفير حياة كريمة للمصريين، بما يدحض ادعاءات المشككين.

ونوه إلى أن الحكومة تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا الملف الشائك، وتوفير أكثر من بديل لقاطني مثلث ماسبيرو، الأمر الذي أحدث هذا المشهد المبهج الذي توصلنا له اليوم، لافتا،ا أن مصر بقيادتها وشعبها وسواعد فتيانها، ماضية بخطى واثقة، نحو ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة التي تهتم في المقام الأول بتحقيق التنمية الشاملة وفي القلب منها تنمية الإنسان.