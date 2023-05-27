"نشاط رياح محملة بالأتربة".. حالة من الطقس السيئ تضرب معظم المحافظات

شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ، حيث هبت الرياح المحملة بالأتربة وهطلت الأمطار في محافظات أخرى مما أدى انخفاض معدل الرؤية على الطرق خاصة الطرق السريعة.

ففي محافظة الغربية سادت مساء اليوم السبت حالة من الطقس السيئ، وهبت الرياح وهطلت الأمطار على معظم أنحاء المحافظة مما أدى إلى تراكم المياه بالشوارع والميادين.

وأصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليماته بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لوقوع أى حوادث، وانتشار سيارات النظافة لسحب أى مياه راكدة تعوق الحركة المرورية.

وبمحافظة بني سويف، شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم على رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتعامل العاجل مع أية تداعيات ناتجة عن تقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة "حاليا" وهي عبارة عن عاصفة محملة بالأتربة تمر بالمدن والقرى، مشددا على التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، خاصة شركات المرافق للتعامل العاجل مع أية تداعيات قد تحدث على أعمدة الكهرباء وأية تأثيرات على محطات المياه وغيرها من المرافق.

وأهاب المحافظ بالمواطنين فى بيان صدر عن المحافظة اليوم السبت عدم الخروج إلا في حالات الضرورة حتى انتهاء تقلبات الطقس وعودة الأمور لطبيعتها، مع ضرورة تجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والأسقف المعدنية وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تتأثر سلبا بتلك العاصفة، وذلك حفاظا على سلامتهم.

أما محافظة الأقصر فأعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة لمواجهة حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية حتى تحسن الأحوال الجوية.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد بين كافة المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لتلقي أي بلاغات محتملة والتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الزينية بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر أسوان وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.

كما رفعت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة درجة الاستعداد القصوى بالمنشآت الصحية خاصة أقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات أو الوحدات والمراكز نتيجة العاصفة الترابية القادمة من أسوان وتم التأكد ايضا من توافر مخزون الأكسجين والمستلزمات والأدوية خاصة لمرضي الربو والحساسية وتواجد جميع الطواقم الطبية وتوافر مخزون الأمصال.

وتنصح الهيئة العامة للرعاية الصحية جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج إلا للضرورة خاصة للأطفال وكبار السن ممن يعانون من أمراض حساسية صدرية ومرضى العيون والجيوب الأنفية.