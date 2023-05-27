السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز للأوقاف بعد تغيير اسم مسجد شنودة: كنت أتمنى ألا تخضعوا للابتزاز

الباز
الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تفاصيل ملابسات تغيير وزارة الأوقاف لاسم مسجد شنودة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المسيحيين في عزبة شنودة تبرعوا بأرض لبناء مسجد على مساحة 120 مترًا مربعًا، وسموا المسجد باسم العزبة "مسجد عزبة شنودة"، لكن عند الكتابة سقطت كلمة "عزبة" وأصبح "مسجد شنودة".

وأردف: "ليست لديّ غضاضة في الاسم، وناس كثير وسطيين ليست لديهم غضاضة في الاسم، المساجد لله، ودائمًا ترتبط بأسماء المتبرعين، لو صليت فيه صلاتك صحيحة مش هتبطل".

وأشار الباز، إلى أن بعض الناس عملوا ضجة، فغيرت وزارة الأوقاف الاسم، مردفًا: "كنت أتمنى مؤسسات الدولة تنتبه لها، مينفعش تخضع لابتزاز السوشيال ميديا، ولا الناس تبقى خايفة ومرتعشة، هذا البلد له طبيعة خاصة في تدينه، مسيحيون تبرعوا بالأرض لبناء المسجد، ومسلمون يتبرعون لبناء كنيسة، هو يدل على تسامح طول الوقت، لدينا كنيسة في شارع خاتم المرسلين، الناس سموها كنيسة خاتم المرسلين، وهو دليل أن لدينا قدرة على استيعاب بعض".

مسجد شنودة تغيير اسم مسجد شنودة الأوقاف الباز محمد الباز

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