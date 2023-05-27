السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى وصل لتأليف الموسيقى وأسهم بسرعة اكتشاف المرض وعلاجه

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الذكاء الاصطناعي وصل إلى حد تأليف الموسيقى، وفي حال كان يستخدم الشخص يوتيوب أو نتلفيكس فإن الذكاء الاصطناعي يقوم باتخاذ القرارات لك، مؤكدًا أن الشخص ينساق وراء اختياراته.

وأضاف خلال حلقة "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن صناعة الإعلانات عبر الإنترنت تستخدم الذكاء الاصطناعي في اختيار الإعلانات التي تناسب كل شخص حسب ما يشاهد من فيديوهات.

وتابع أن تطبيقات البريد الإلكتروني الحديثة تعتمد هي الأخرى على الذكاء الاصطناعي للتخلص من الرسائل العشوائية، إذ بها يتم تصنيف رسائل البريد الإلكتروني لتتمكن من الوصول إلى الرسائل المهمة، التي يمكنها كذلك توفير ردود ذكية وبسرعة.

 

دور الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة

وعن مجال الصحة، إن الذكاء الاصطناعي قفز بمستوى الخدمة الطبية إلى مستوى غير متوقع، وذلك مع استخدام الأجهزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وأصبح اكتشاف المرض وتشخيصه وعلاجه أسهل، إذ لعب الذكاء الاصطناعي دورًا مهمًا في تنفيذ عمليات إدارية.

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