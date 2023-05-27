السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"اللمبي 8 جيجا أصبح واقع".. أول تعليق لمؤلف الفيلم بعد تحقق نبوءته

نادر صلاح الدين
نادر صلاح الدين

علق السيناريست نادر صلاح الدين، على زراعة إيلون ماسك لشريحة المخ، قائلًا: "إن نبوءة  فيلم اللمبي 8 جيجا تحققت".

وأضاف السيناريست نادر صلاح الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أنه أثناء كتابته للفيلم، كان هناك توقع بأن التجربة من الممكن أن تحدث في الواقع بشكل من الأشكال، معقبًا: "اخترنا فكرة الشريحة بالمصادفة، لكن كنا بنقول ممكن شريحة أو أي شيء آخر يقارب الفكرة.

وأكد السيناريست نادر صلاح الدين، أن حدود الإبداع البشري لن ينتهِ ولن يتوقف مع الزكاء الاصطناعي والثورة التكنولوجية،بل على العكس من ذلك، فإن الذكاء الاصطناعي هو الذي يتوقف عند حدود معينة، حيث أن الذكاء الاصطناعي يأخذ مخزونة من خبرات البشر، معقبًا: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي مبهر في سرعته، لكنه ليس مبهرًا في براعة الاختراع".

وأشار إلى أنه في الوقت الراهن، لا يجوز ألا نتخيل شيء، لافتًا إلى أن المشكلة القادمة هي استبدال البشر بالآلة، وهو ما سيتسبب في بطالة بشكل كبير. 

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