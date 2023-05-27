محمد رياض: المسرح حائط صد لكل الأفكار المتطرفة

كشف الفنان محمد رياض، رئيس مهرجان المسرح المصرى، عن تفاصيل مهرجان المسرح المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري مسئولية كبيرة، وأعمل على جلب رعاة للدورة الجديدة من المهرجان.

وأضاف أن المسرح حائط صد لكل الأفكار المتطرفة، لأن مرتاديه وزواره من الأسر والشباب، مشيرًا إلى أن المسرح هو لقاء حى بين الفنان والجمهور.

وأشار الفنان محمد رياض إلى أن مهرجان المسرح المصرى الذى ينطلق قريبًا، يكرم 10 فنانين كبار أثروا فى المسرح بشكل كبير، لافتًا إلى أنه تم اختيار المكرمين بعناية شديدة.