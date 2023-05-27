فكرت هناء كثيرًا فيما يمكن أن تهديه لوالدتها فى عيد ميلادها الثمانين؟ وخلصت إلى أن والدتها لا تحتاج فى هذا العمر إلى شىء أكثر من حاجتها إلى الدفء العاطفى، وأن أجمل هدية لها ستكون دعوة ابنتها سمر المغتربة فى أبوظبى لحضور عيد ميلاد جدتها الثمانين، لما تحمله لها من معزة خاصة فى قلبها.

ففى كل عام يحتفلون بعيد ميلادها، يهديها أولادها وبناتها وأحفادها هدايا تقليدية، مثل العطور والملابس والذهب، أو أدوات منزلية تساعدها فى تحضير الطعام، أو تنظيف المنزل. ومع تقدمها فى العمر لم يعد لتلك الأشياء أى أهمية فى حياتها. فلم تعد تنظف منزلها بمفردها، ولم تعد تحضر الطعام. أما الملابس والعطور والكريمات فقد تراكمت فى دولابها دون أن تحظى حتى بنظرة أو لمسة منها. وفى عيد ميلادها الماضى كسرت هناء القاعدة وأهدتها مبلغًا من المال، على الرغم من أن والدتها ميسورة الحال، وذلك بدلًا من أن تقضى وقتها فى حيرة، وهى تبحث لها عن هدية لن تضيف فى النهاية شيئًا إلى حياتها، وربما تنسى أين أخفتها. وكانت النتيجة أن والدتها اتصلت بها بعد عدة أيام، وقالت لها إن المبلغ قد سُرق منها. وبالطبع لم تصدق كلامها، فلم تترك والدتها منزلها منذ ذلك اليوم، ولم يدخل منزلها شخص غريب. وأغلب الظن أن والدتها أعطت المبلغ لأحد أحفادها ممن حالفه الحظ، وكانت راضية عنه، وطلبت منه كتمان السر، وهى إما فعلتها عمدًا ولا تريد الاعتراف بذلك، أو أنها نسيت بالفعل أنها قامت بذلك. فمنذ مدة ووالدتها تنسى أين وضعت الأشياء وتتهم كل من حولها بسرقتها. فأحيانًا تتهمهم بسرقة أحذيتها أو كريمات وجهها أو محفظتها أو حتى ملابسها الداخلية، كما اتهمت فى إحدى المرات حفيدتها، مريم، بسرقة سراويلها الداخلية، ومرة أخرى اتهمت أحمد، أحد أحفادها، بسرقة حمالة صدرها وإهدائها لعروسه الشابة، على الرغم من أن مقاس صدر عروسه كان أقل بكثير من مقاس صدرها، لكن لا أحد كان يعرف ماذا كان يدور برأسها. وعلى الرغم من أن اتهاماتها تلك كانت تثير ضحكهم، ولم يأخذوها ولا مرة على محمل الجد، فإنها كانت مزعجة فى أحيان كثيرة عندما كانوا يقضون ساعات فى شقتها وهم يبحثون عن الغرض المفقود، ولا يجدون له أى أثر، وبعد عدة أيام تتصل بهم وتخبرهم بأنها وجدته! ولا تعترف أبدًا بأنها أخفته ونسيت مكانه. كانت تقول لهم إن من سرقه وضعه مؤقتًا فى هذا المكان ريثما يأخذه معه لاحقًا. ومع الوقت تفاقمت حالتها، وطالت اتهاماتها بالسرقة جيرانها، إلى درجة أنها أصبحت تنام فى غرفتها، وهى تقفل بابها من الداخل، لأن جارها وزوجته يدخلان ليلًا إلى شقتها ويستحمان فى حمامها، ويستخدمان مناشفها، وذات مرة حاولا سرقة أوانيها من المطبخ، وعندما سمعا قفل باب غرفتها يدور فى الباب تركا المسروقات فى الكوريدور وهربا من الشقة. وعندما قالت لها هناء:

- أمى أعتقد أنك تتخيلين.

أجابتها بغضب:

- أنا لا أتخيل، فعندما فتحت باب الغرفة كان زوجها ينتظرها عند باب الشقة، وما أن لمحتنى حتى انبطحت على الأرض كى لا أراها، وخرجت زاحفة على بطنها، ولكنى رأيتهما وهما يهرولان فى الممر الطويل باتجاه شقتهما.

وبالطبع كان ذلك كله تهيؤات. فأغلب الظن أنها كانت تسمع حركة فى حمام الشقة المجاورة لها، وتعتقد أن الحركة فى منزلها. وتطورت حالتها أكثر إلى درجة أنها باتت الآن تحتفظ بفلوسها فى سروالها الداخلى، خوفًا من أن تمتد يد أحد لسرقتها.

كانت سمر الحفيدة الوحيدة المستثناة من تهم السرقة، وأكثرهم قربًا إلى قلبها، إلى درجة كانت تثير غيرة ابنة خالها مريم التى انفجرت ذات مرة غاضبة وقالت:

- أنت تحبينها أكثر منا جميعًا.

وردت عليها جدتها كى تغيظها:

- ومَن لا يحب سمر؟

وبالفعل كان جميع أفراد العائلة، صغيرهم وكبيرهم، يحب سمر لدماثة خلقها ورقتها وخفة ظلها. وكانت جدتها تحبها بشكل خاص، لأنها كانت تعتنى بها، فتزيل لها شعر جسدها ووجهها، وتساعدها فى إعداد الجاتوهات التى كانت تعدها كلما اجتمعت العائلة عندها. وعندما أصيبت جدتها برعشة فى يديها أعاقتها عن تناول الطعام، كانت سمر تجلس بقربها دومًا عند مائدة الطعام، وتطعمها بيدها دون أن يشعر أحد أفراد العائلة بما تفعل، فتشعر جدتها بالحرج.

وصلت سمر وبدت جدتها فى اللحظة الأولى فرحة بمجيئها. لكنها لاحظت بعد قليل كيف كانت جدتها صامتة تنقل نظرها بينهم، كأنها تتعرف عليهم للمرة الأولى، بينما كانوا يتبادلون الحديث والنكات والضحكات. ولاحظت أنها لم تسألها أى سؤال شخصى يتعلق بأولادها وزوجها. فهى إما تتحرج من سؤالها لأنها قد نسيت أسماءهم، أو أنها فقدت اهتمامها بمن حولها، كما فقدت اهتمامها بنفسها. فلقد نبت لها ذقن كالرجال، واختفى شعر حاجبيها، وابيض شعر رأسها تمامًا. لكن سمر بطريقتها الناعمة والهادئة نجحت فى جعل جدتها تستسلم لها، فصبغت لها شعرها وصففته. وأزالت لها شعر ذقنها، وبعض الشعيرات النابتة على خديها، وخارج حدود حاجبيها. ووضعت لها قليلًا من المكياج. وفى المساء بعد أن غادر الجميع منزل جدتها وعم هدوء نسبى، جلست بجانب جدتها التى كانت مستغرقة فى متابعة مسلسلها اليومى غير آبهة بمن دخل ومن خرج، وأمسكت بيدها المرتعشة وأخذت تمسدها وتقبلها علها تستدير وتتحدث إليها، لكن جدتها التى كانت مندمجة تمامًا مع أحداث المسلسل سألتها دون أن تلتفت نحوها:

- أترين هذا الممثل؟

- نعم إنه يوسف الخال، شاب جميل جدًا.

- كان يحبنى.

- متى؟

- عندما كنت شابة.

- أين رآك؟

- كان يلاحقنى فى طريق الصالحية.

كانت تعلم من والدتها أن ذاكرة جدتها بدأت تتدهور، وأنها بدأت تتخيل أشياء جديدة لم تحدث فى الواقع. فإذا كان يوسف الخال يلاحقها فى شبابها فلابد أن ذلك قد حدث فى زمن آخر قبل أن يولد، فهو لا يزال فى الأربعينيات من عمره.

انتهى عيد الميلاد وحان موعد ذهاب سمر إلى المطار، وبينما كانت هناء تجلس على حافة السرير مع الجدة تتأملان سمر وهى ترسم الكحل فى عينيها وتتهيأ للخروج قالت لها والدتها:

- هذه الفتاة لطيفة جدًا.

نظرت هناء إلى الجدة باستغراب، فآخر شىء كان يخطر على بالها هو أن تنسى والدتها حفيدتها الأقرب إلى قلبها. فقالت لها:

- تقصدين سمر؟!

- وهل اسمها سمر؟

- إنها سمر ابنتى ألا تذكرينها يا أمى!

صمتت أمها قليلًا، ثم قالت لها بسخرية وهى تحاول مداراة شعورها بالإحراج نتيجة نسيانها:

- طبعًا أعرف أنها سمر...

بعد قليل دخلت مريم، فقالت لها هناء بشكل تلقائى «وهذه مريم».

- مَن مريم؟

- مريم يا أمى حفيدتك ابنة أخى عصام.

صمتت والدتها قليلًا وبدا عليها أنها تحاول أن تسترجع ذاكرتها ثم قالت لها:

- دمها ثقيل.

كبتت هناء ضحكتها التى كادت تنفجر فى حضور مريم، وحمدت الله أن مريم لم تسمعها، فالغريب أنها نسيت اسمها، لكن لم تنس شعورها نحوها، فقد كان هذا رأيها فيها دومًا.

سافرت سمر وحزنت هناء، لأنها لم تجن ثمار هديتها. كانت تعتقد أنها سترى على وجه والدتها نفس مشاعر السعادة والحيوية التى كانت تراهما من قبل كلما زارتها سمر. ولكن سرعان ما تسللت بعض الراحة إلى نفسها عندما قفزت فى ذاكرتها من حيث لا تدرى كلمات الشاعر جوزيف حرب التى غنتها فيروز «أسامينا»:

أسامينا.. شو تعبو أهالينا تلاقوها.. وشو افتكروا فينا

الأسامى كلام.. شو خص الكلام.. عينينا هنى أسامينا

فأيا كان اسم تلك الفتاة اللطيفة، سمر أو سحر أو سعاد أو دينا أو لينا، طالما استطاعت أن تدخل السرور والدفء إلى قلبها فهذا فى النهاية هو ما كانت تنشده لوالدتها فى عيد ميلادها الثمانين.