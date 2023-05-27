الأرصاد تحذر المواطنين من الأمطار غدًا: قد تصل إلى سيول في هذه المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية خاصة بفصل الربيع، لافتة إلى أن هناك نشاط للرياح مثير للرمال للأتربة ، وهو ما حدث معنا اليوم، حيث يوجد نشاط للرياح بسرعات ما بين 35 لـ 45 كيلومتر/الساعة من مناطق صحراوية فأدى إلى إثارة الرمال والأتربة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن العاصفة الترابية أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير في أغلب مناطق الجمهورية، وصلت لألف متر على القاهرة الكبرى.

وأوضح أن هناك سحب رعدية في المناطق الجنوبية أدت إلى إثارة الرمال والأتربة، مع السحب الرعدية، لافتة إلى أن المتوقع غدًا هو استمرار التقلبات الجوية، واستمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي ستشهد نشاط للرياح أيضًا مثير للرمال والأتربة، ويؤدي إلى انخفاض رؤية أفقية، حيث أن سرعات الرياح غدًا ما بين 35 إلى 45 كيلومتر/ الساعة، في أغلب مناطق الجمهورية، وبالتالي سيكون هناك إثارة للرمال والأتربة خاصة في الأماكن المكشوفة والأماكن المفتوحة في أغلب المناطق.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الرعدية، في أغلب مناطق الجمهورية، وسوف تختلف كمياتها من محافظة لأخرى، حيث ستكون أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية، على السواحل الشمالية للبلاد، وعلى المحافظات المطلة على البحر المتوسط؛ محافظات الوجه البحري، بالإضافة إلى مدن القناة.

وأشارت إلى أن الأمطار قد تصل إلى السيول في جنوب سيناء ومناطق سيناء.