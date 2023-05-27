"بالمجان".. تفاصيل الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية

علقت الدكتورة سهام إسماعيل، المدير التنفيذي للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، انطلاق الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن مهرجان الطبول والفنون الثقافية يشهد امتزاج للثقافات مع بعضها البعض وهو تأكيد على التواصل الإنساني والفني.

وأضافت أن المهرجان يتميز بورشة فنية يقدمها الفنان انتصار عبد الفتاح ويجمع كل الثقافات المشتركة في المهرجان.

وتابعت: "الدعوة مجانية لكل أماكن العروض في مسرح السور الشمالي والحديقة الثقافية بالسيدة زينب وساحة الهناجر وبيت السناري".

وأشارت إلى أن مهرجان الطبول هو حوار من أجل السلام وتحويل الطبول للغة سلام وتواصل بين الشعوب، موضحة بأن الجمهور يقبل على المهرجان وشديد المتابعة على الورشة التي تجمع مختلف الثقافات.

وأكدت أن المهرجان يمثل صورة حضارية وثقافية نصدرها للعالم وتنشط السياحة وله أهداف عدة، متمنية وصول المهرجان لكل الجماهير.