قناة الناس| نبوي الأزهري: من المعجزات الثابتة للنبي تكثير الطعام القليل (فيديو)

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن هناك معجزة عظيمة للنبي حدثت مع الصحابي أبو هريرة أزهري وهي أن تكثير الطعام القليل من معجزاته الثابتة.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الجوع بلغ بأبي هريرة مبلغًا فخرج على الطريق، فمر عليه أبو بكر فسأله عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليطعمني، ولكنه مر ولم يفعل، فجاء عمر فسأله عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل.

وتابع: فجلس أبو هريرة بعد أن تركاه أبو بكر وعمر في الطريق ومر عليه الرسول فنظر إليه فسأله عن آية في كتاب الله فتبسم وقال له "يا أبا هر إلحق"، فذهب معه إلى بيت إحدى زوجاته فأذنه له بالدخول، فقال النبي لأهل بيته هل عندكم من شيء، فأتوا له بقدح من لبن، فقال الرسول لبي هريرة اذهب إلى أهل الصّفة وادعهم لي فجاؤوا ودخلوا على النبي، فقال "خذ يا أبا هريرة واسقِ القوم"، فجعل القدح ويعطيها أبو هريرة لكل رجل فيشرب ثم يعطيها للآخر فيشرب وهكذا حتى شربوا جميعًا ورووا، فتبسم النبي".

واستكمل: قال النبي لأبي هريرة اقعد، فأخذ النبي بيده الشريفة الأكل المتبقي عند حواف القصعة فأمسكه وصار لقمة واحدة، فأعطاها لأبي هريرة ليأكل منها، فأكلها حتى شبع، وهذا الأمر من المعجزات الثابتة للنبي، اسمها تكثير الطعام القليل.

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