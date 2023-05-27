"جلسة طارئة للحوار الوطني".. جمال الكشكي: لمناقشة المجلس الوطني للتعليم والتدريب

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مجلس أمناء الحوار الوطني يدعوا لجلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب".

وأضاف أن اجتماع اليوم هو الاجتماع 25 لمجلس أمناء الحوار الوطني، مفيدًا بأن مجلس الأمناء دعا إلى جلسة خاصة هذا الأسبوع من الجلسات الرئيسية للحوار الوطني يوم الأربعاء المقبل 31 مايو.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا على تحديد جلسة طارئة وخاصة لهذا الموضوع، وهما جلستين وستكون هاتين الجلستين مخصصتين للمجلس الوطني للتعليم والتدريب وستشهد الجلسات نشاط كبير واستضافة كبار المتخصصين والمفكرين.

وأكد أن الجلسة ستتناول مشروع القانون الذي وجه الرئيس السيسي بإحالته للحوار الوطني وهو موضوع المجلس الوطني للتعليم والتدريب.