السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"جلسة طارئة للحوار الوطني".. جمال الكشكي: لمناقشة المجلس الوطني للتعليم والتدريب

جمال الكشكي
جمال الكشكي

كشف الكاتب الصحفي، جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن آخر مستجدات جلسات الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت،: "وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، مجلس أمناء الحوار الوطني يدعوا لجلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب".

وأضاف أن اجتماع اليوم هو الاجتماع 25 لمجلس أمناء الحوار الوطني، مفيدًا بأن مجلس الأمناء دعا إلى جلسة خاصة هذا الأسبوع من الجلسات الرئيسية للحوار الوطني يوم الأربعاء المقبل 31 مايو.

وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان حريصا على تحديد جلسة طارئة وخاصة لهذا الموضوع، وهما جلستين وستكون هاتين الجلستين مخصصتين للمجلس الوطني للتعليم والتدريب وستشهد الجلسات نشاط كبير واستضافة كبار المتخصصين والمفكرين.

وأكد أن الجلسة ستتناول مشروع القانون الذي وجه الرئيس السيسي بإحالته للحوار الوطني وهو موضوع المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

مواد متعلقة

حامد فارس: مصر مع عدم تدويل القضية السودانية بشكل كبير

رائف: مشاركة الرئيس السيسى فى قمة السلم والأمن الإفريقى تؤكد دعم مصر للقارة

الرئيس السيسى لـ"قمة السلم والأمن الإفريقى": اجتماعنا لاعتماد خطة خفض التصعيد فى السودان

الرئيس السيسى: مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية للسودان

السيسى: نثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى فى التعامل مع أزمة السودان

السيسى: استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية من أجل سودان مستقر وآمن

اقتصادى: إشادة إفريقية بتجربة مصر فى إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصينية

أستاذ التمويل يكشف جهود الدولة في تشجيع المستثمرين

الأكثر قراءة

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه لأم كلثوم: أنا شاب فرفوش

بث مباشر حفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

نائب محافظ مطروح: قرعة علنية لـ60 شابًا وفتاة لاختيار أماكن إقامة وحدات الطعام المتنقلة

"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

بسبب الحرب الأوكرانية.. روسيا تطرد الدبلوماسيين والمعلمين والموظفين الثقافيين الألمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟