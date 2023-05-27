طبيب يُقدم نصائح لأصحاب مرض الجيوب الأنفية في الأجواء الترابية

تشهد البلاد في هذه الآونة عاصفة ترابية شديدة، ورياح محملة بالأتربة، تؤثر على جميع المواطنين خاصة المصابين بالحساسية ومرضى الجيوب الأنفية تحديدا، لذا كانت تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية موجهة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وهناك عدد من الأعراض تؤكد أن الشخص مصاب بالحساسية والجيوب الأنفية ومن بينها احتقان الأنف والسيلان، الحكة، بجانب الإدماع أو التورم في العينين، وذلك بسبب التعرض للعاصفة الترابية التي تضرب البلاد في الوقت الحالي.

وأكد الدكتور نصر حافظ، أخصائي أمراض صدرية، أن هذا الجو وحالة الطقس في الوقت الحالي غير مؤهل لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية أن يخرجوا أو يعرضوا أنفسهم للهواء فيه.

وتابع نصر حافظ، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "يجب على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية تجنب الخروج في هذه الأجواء إلا في ظروف طارئة وإن حدث يجب عليه توخي الحذر والاهتمام بارتداء الكمامة".

وأضاف: "ننصح دائمًا في مثل هذه الأجواء مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بغلق النوافذ بإحكام، والاهتمام بالنظام الغذائي الذي يقوي من مناعتهم، بجانب الابتعاد عن النوافذ أو التواجد خارج المنزل حتي لا يُصابوا بأي أزمة صدرية نتيجة هذه الأتربة".

وأشار إلى أنه يجب على مريض الحساسية والجيوب الأنفية الحرص على تناول الأدوية الخاصة به في تلك الظروف التي تتعرض لها البلاد من عاصفة ترابية شديدة، مؤكدًا الإكثار من تناول السوائل سواء كانت مياه أو عصائر طبيعية يساعد على تخفيف حدة الشعور بالتعب.

الاعتماد على السوائل الدافئة

وشدد على ضرورة الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة والسوائل لمنع حدوث جفاف بالحلق وذلك بسبب العاصفة التي تتعرض لها محافظة القاهرة الكبرى، الذى يؤدى إلى زيادة نوبات الحساسية والتعرض للفيروسات خلال الأجواء الترابية التي نتعرض لها في الوقت الحالي.