إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة أسفل الطريق الأوسطي بأكتوبر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أسفل الطريق الأوسطي أمام مساكن أبناء الجيزة بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أسفل الطريق الأوسطي أمام مساكن أبناء الجيزة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي 6 أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.