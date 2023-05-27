المئات يقبلون على معرض الزهور في أول يوم له في دورته الـ 90 (صور)
استقبل معرض الزهور في دورته الـ 90 زواره في اليوم الأول، والذي انطلق صباح اليوم السبت 27 من شهر مايو الجاري، بالمتحف الزراعي بالدقي، حيث توافد المئات من المواطنين لشراء مستلزماتهم من الزهور، ونباتات الزينة والنباتات المثمرة، وأيضا بعض المنتجات الزراعية وأخرى الغذائية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومن المفترض أن يستمر المعرض حتى يوم 27 من شهر يونيو المقبل، ويعرض المنتجات للجمهور على مدار شهر كامل بدءا من اليوم.
وضم معرض الزهور أقسام مختلفة في الدورة الحالية، منها منطقة بيع زهور ونباتات الزينة في الأماكن المغلقة، حيث تنوعت ما بين النباتات المستوردة والمحلية، كما تم عرض الورود والنباتات العطرية في قسم خاص بها، كذلك أيضا شتلات الفواكه كاليوسفي والعنب والبرتقال وأيضا النخيل وغيرها من نباتات الفاكهة.
كما اشتمل المعرض على جناح كبير للمواد الغذائية ومنتجات وزارة الزراعة، كالعسل ومنتجات الألبان والبيض والفواكة والأرز والمكرونة واللحوم والتوابل، والتمور والزيوت بأسعار مخفضة.
كما ضم المعرض في نسخته الحالية الأدوات الزراعية كالقصاري ومضخات المبيدات الحشرية والمياه وأيضا أوعية خاصة بالري ومصائد للحشرات، كما تم عرض مستلزمات الحدائق والديكورات في قسم خاص بها.
وأعربت سهام علي إحدى زائرات المعرض عن سعادتها لزيارة معرض الزهور في دورته الـ 90، مؤكدة أنها تنتظر زيارة المعرض كل عام وتستمتع بالأجواء والمنتجات باعتبارها محبة للزراعة والنباتات وتأتي كل عام لشراء مستلزمات حديقتها المنزلية.
من جانبة قال علي طارق، إنه أتى في وقت مبكر لزيارة معرض الزهور كي يستطيع شراء متطلباته قبل نفاذ بعض المنتجات التي يكون عليها إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أنه من عشاق الصبار ويأتي كل عام لشراء الأنواع المستوردة ليزين بها شرفته.