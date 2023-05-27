وزير البترول: الكيانات المتخصصة في الأعمال الهندسية باتت علامة مميزة للقطاع

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الكيانات المتخصصة في الأعمال الهندسية والمدنية للمشروعات بقطاع البترول وفي مقدمتها بتروجيت وإن بي باتت علامة مميزة للقطاع سواء في مصر أو في محيطها الإقليمي ويدعمها في ذلك سجل عملها الحافل ونجاحاتها في تنفيذ مشروعات كبرى لقطاع البترول والغاز أو المشروعات القومية مثل قناة السويس الجديدة والأنفاق والقطار الكهربائي والصوب الزراعية أو المشروعات الخارجية في الدول العربية والأفريقية ومنها دول بترولية كبرى كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجزائر وغيرها.

وقال الملا إن هذه الكيانات مرشحة بقوة لتنمية أعمالها خارج مصر في منطقة شرق المتوسط تزامنا مع التوسع في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط والفرص والمشروعات التي يتيحها هذا التعاون في إطار المنتدى.

وأكد أن وجود هذه الكيانات والأذرع المتخصصة ميزة تنافسية للقطاع تمكنه من إنجاز خططه بالشكل المطلوب وإحدى مقومات جذب الاستثمارات الأجنبية لإبرام شراكات مع قطاع البترول، إذ دوما ما يشيد المستثمرون الأجانب توافر كفاءات وطنية يعتمد عليها في الأعمال الهندسية والمدنية للمشروعات والصيانة.

ودلت نتائج العام الأخير ٢٠٢٢ على استمرار مسيرتها الناجحة التي تعكسها نتائج الأعمال على أرض الواقع.