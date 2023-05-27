السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليونيل ميسي على رأس قائمة الأرجنتين لتوقف يونيو الدولي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني عن قائمة فريقه المستدعاة لخوض فترة التوقف الدولي المقبلة، والتي تنطلق عقب نهاية الموسم الجاري 2022-2023.

 

ومن المنتظر أن تنطلق فترة التوقف الدولي المقبلة يوم 12 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 20 يونيو.


وشهدت القائمة استبعاد لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر الإيطالي.

 

وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو الآتي:


حراس المرمى: إيمليانو مارتينيز، جيرونيمو رولي، والتر بينيتيز.


الدفاع: ناهويل مولينا، جونزالو مونتيل، جيرمان بيزيلا، كريستيان روميرو، ليوناردو باليردي، نيكولاس أوتاميندي، فاكوندو ميدينا، نيكولاس تاليفيكو، ماركوس أكونيا، ليوناردو باريديس، إنزو فيرنانديز، جويدو رودريجز، رودريجو دي بول، إيزيكيل بالاسيوس، أليكسس ماك أليستر، تياجو ألمادا، جيوفاني لوسيلسو.


الهجوم: لوكاس أوكامبوس، آنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز، جيوفاني سيميوني، أليخاندرو جارناتشو، نيكولاس جونزاليز.

 

ويلتقي منتخب الأرجنتين خلال فترة التوقف الدولي منتخبي أستراليا يوم 15 يونيو، وإندونيسيا يوم 19 من الشهر نفسه.


ويستعد المنتخب الأرجنتيني لخوض منافسات بطولة كأس أمريكا الجنوبية، كوبا أمريكا 2024، والدفاع عن اللقب الذي حققه منذ عامين.

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