السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.. نتيجة امتحانات المرحلة الإعدادية برقم الجلوس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عن نتيجة أبنائهم الطلاب في الصف الثالث الإعدادي عبر السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل"، عن البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة، لمعرفة نتيجة الامتحانات خاصًة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.

 

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وذلك بعدما انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في الفترة الأخيرة، وبدأت إجازة الصيف للطلاب والطالبات، ورغبًة من أولياء الأمور الطلاب والطالبات في معرفة النتيجة عقب الانتهاء من الامتحانات.

 

البوابة الالكترونية محافظة القاهرة برقم الجلوس

 

ويرصد "الدستور" كيفية معرفة النتيجة من خلال البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.. نتيجة الامتحانات برقم الجلوس خاصة الشهادة الإعدادية، في سياق السطور التالية.

وذكرت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة إنه يمكن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة من خلال الضغط على https://eduserv.cairo.gov.eg/ .

 

موعد تفعيل رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس

 

ومن المفترض أن تظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة https://eduserv.cairo.gov.eg/  رسالة نصها : “النتيجة لم تظهر بعد”.

رابط نتيجة صفوف النقل فى القاهرة 2023.. وخطوات الاستعلام

رابط الاستعلام عن نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة 

اضغط على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ادخل رقم الجلوس.

اضغط على عرض النتيجة.

أما عن المجموع الكلي للدرجات على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 برقم الجلوس على بوابة الخدمات الالكترونية محافظة القاهرة فسيكون المجموع من 140 درجة في الترم الأول + 140 درجة في الترم الثاني، ليكون المجموع الكلي من  280 درجة.

وستظهر نتيجة الشهادة الإعدادية بعدما تتم أعمال مراجعة التصحيح وتجميع الدرجات ورصدها وتجميع  نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 لتظهر على رابط  نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023 بدون أي أخطاء قريبا.

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