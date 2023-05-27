السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حامد فارس: مصر مع عدم تدويل القضية السودانية بشكل كبير

الدكتور حامد فارس
الدكتور حامد فارس

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن كلمة الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي جاءت لبحث الأزمة الراهنة في السودان.

وأضاف أن هناك ثوابت السياسة المصرية الخارجية لحل القضايا الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن مصر مع عدم تدويل القضية السودانية بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك ثوابت مصرية بعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول، وأن التدويل بشكل عام سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع والدولة أكدت على أهمية إيجاد حل سوداني سوداني.

وأكد أن مصر شريك أساسي لكيفية إيجاد حل سوداني سوداني ومصر من أوائل الدول المعنية باستقرار السودان.

مواد متعلقة

الرئيس السيسى لـ"قمة السلم والأمن الإفريقى": اجتماعنا لاعتماد خطة خفض التصعيد فى السودان

الرئيس السيسى: مصر اضطلعت بمسئوليتها باعتبارها دولة جوار رئيسية للسودان

السيسى: نثمن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى فى التعامل مع أزمة السودان

السيسى: استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية من أجل سودان مستقر وآمن

اقتصادى: إشادة إفريقية بتجربة مصر فى إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصينية

أستاذ التمويل يكشف جهود الدولة في تشجيع المستثمرين

على الدين هلال: دعوة زيلينسكى لقمة جدة ذكاء فى إدارة العلاقات مع الدول الكبرى

"التموين" تعلن ضخ لحوم طازجة بـ 195 جنيها للكيلو

الأكثر قراءة

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه لأم كلثوم: أنا شاب فرفوش

بث مباشر حفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

نائب محافظ مطروح: قرعة علنية لـ60 شابًا وفتاة لاختيار أماكن إقامة وحدات الطعام المتنقلة

"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

بسبب الحرب الأوكرانية.. روسيا تطرد الدبلوماسيين والمعلمين والموظفين الثقافيين الألمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟