حامد فارس: مصر مع عدم تدويل القضية السودانية بشكل كبير

علق الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن كلمة الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي جاءت لبحث الأزمة الراهنة في السودان.

وأضاف أن هناك ثوابت السياسة المصرية الخارجية لحل القضايا الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن مصر مع عدم تدويل القضية السودانية بشكل كبير.

وأشار إلى أن هناك ثوابت مصرية بعدم التدخل بالشئون الداخلية للدول، وأن التدويل بشكل عام سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع والدولة أكدت على أهمية إيجاد حل سوداني سوداني.

وأكد أن مصر شريك أساسي لكيفية إيجاد حل سوداني سوداني ومصر من أوائل الدول المعنية باستقرار السودان.