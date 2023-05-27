المشرف على رواق الأزهر الشريف يرد على مهاجمى الصلاة على النبى بالمساجد

حسم الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف على رواق الأزهر الشريف، الجدل الدائر على السوشيال ميديا بشأن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة الجمعة بالأمس، قائلًا: "إنها من المضحكات المبكيات".

وأضاف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن الجدل لا قيمة له، لافتًا إلى أن ما يُثار بشأن الصلاة على النبي وكونه "بدعة" أمر عجيب ومريب وغريب على مجتمع يحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب رسالته وأوامره، ويحب سماع اسمه الذي يرطب القلب من الغضب.

وأوضح المشرف على رواق الأزهر الشريف، أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لسنا نحن من ابتدعناها، مؤكدًا أنها أمر من رب العالمين تبارك وتعالى، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة الأحزاب: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56)".

وتابع: "بمجرد أن تقول صلى الله على محمد، فأنت تنفذ أمر الله عز وجل".