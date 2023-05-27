السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن إقالة أوليفر كان وحسن صالح حميديتش

أوليفر كان وحميديتش
أوليفر كان وحميديتش

أعلن نادي بايرن ميونخ إقالة أوليفر كان، من منصب الرئيس التنفيذي للنادي، بعد تتويج الفريق بلقب الدوري الألماني للمرة الـ33 في تاريخه.

 

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة الـ33 في تاريخه والـ11 على التوالي عقب الفوز على فريق كولن في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الأخيرة من عمر البطولة بهدفين مقابل هدف.


ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله إقالة أوليفر كان من منصب الرئيس التنفيذي للنادي، وذلك بالإضافة إلى إقالة حسن صالح حميديتش من منصب المدير الرياضي للفريق البافاري.


وعين المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ جاك كريستيان دريزين، رئيسًا جديدًا للنادي، بعدما شغل منصب نائب الرئيس خلال السنوات العشر الماضية؛ فيما لم يتحدد بعد خليفة حميديتش في منصب المدير الرياضي.


وخرج بايرن ميونخ من بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فريق مانشستر سيتي، والذي تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على ريال مدريد.

بايرن ميونخ أوليفر كان إقالة أوليفر كان الدورى الألماني حسن صالح حميديتش

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