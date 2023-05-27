السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رائف: مشاركة الرئيس السيسي في قمة السلم والأمن الإفريقي تؤكد دعم مصر للقارة

الكاتب الصحفي جمال
الكاتب الصحفي جمال رائف

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، علي كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي تؤكد دعم مصر للحلول الإفريقية.

وأضاف كلمة الرئيس السيسي، اليوم أكدت على الثوابت المصرية في إيجاد حل شامل للأزمة السودانية والحفاظ علىة الدولة المصرية واحترام إرادة الشعب السوداني.

وأوضح أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي يؤكد دعم مصر لحلول خفض التصعيد في السودان وايجاد مسارات للتهدئة.

وأشار إلى أن مصر طوال الوقت بمثابة فاعل عربي وإفريقي مهم للغاية وداعم لمسارات السلام والتهدئة في الاقليم.

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