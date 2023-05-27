السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف العشرى: كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى جاءت شاملة جامعة للأوضاع فى السودان

أشرف العشري
أشرف العشري

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس الأمن والسلم والأمن الإفريقي، وحديثه عن محددات وثوابت الدور المصري في السودان وفي الأزمة السودانية الحالية، تعتبر كلمة شاملة جامعة غطت كل ما يتعلق بنواحي وتفاصيل المشهد السوداني منذ اندلاع وتطورات الأوضاع في السودان، في 15 أبريل وحتى هذه اللحظة.

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية عبر "القاهرة الإخبارية"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ركز على مجموعة من المحددات الأساسية التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير استحقاقات الإسراع في حل الأزمة السودانية، والحث على تكامل الجهود من قبل الاتحاد الإفريقي، خاصة مجموعة الأمن والسلم الإفريقي مع الجماعة العربية والأمم المتحدة، باعتبار أن كل هذه الأدوار متكاملة تكمل بعضها البعض، وتلعب دورًا كبيرًا في توفير الغطاء والحاضنة السياسية لإمكانية المساعدة في المرور نحو توفير حلول مستحقة للأزمة السودانية.

كما أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة أن يكون هناك وقف لأعمال العنف، وكافة توتراته، والاستمرار في فتح الممرات الأمنية والإغاثية على وجه السرعة من أجل توفير استحقاقات المعونات الإغاثية والعاجلة للشعب السوداني.

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