الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار تصل للسيول على هذه المناطق

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت سرعات للرياح أمس واليوم من 30 إلى 45 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت خلال مداخلة مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن نشاط الرياح والأتربة بسبب سحب رعدية في المنطقة الجنوبية ومعها رياح هابطة تؤدي لزيادة نشاط الأتربة والرمال، ومتوقع أن تستمر لغدٍ الأحد ويوجد انخفاض رؤية أفقية على أغلب طرق الجمهورية وصلت إلى 1000 رؤية أفقية على بعض مناطق القاهرة الكبرى.

ووجهت نصائح للذين يعانون من مشاكل صدرية ارتداء الكمامة في حالة نزول الشارع، كذلك بسبب سرعة الرياح يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات والمباني المتهالكة.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى أنه توجد فرص لسقوط الأمطار، كانت موجودة اليوم بكميات مختلفة من محافظة لأخرى، ومتوقع أن تستمر غدًا وهي متوسطة ورعدية على بعض المناطق شمال وجنوب الصعيد وقد تصل لحد السيول على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج السويس، ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة لأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وقد تصل خفيفة ورعدية لبعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

وتابعت، أن درجات الحرارة اليوم كانت ذروتها، ومتوقع غدًا أن تكون أقل من اليوم، وتصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.