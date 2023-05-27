السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار تصل للسيول على هذه المناطق

رياح
رياح

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة بالأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت سرعات للرياح أمس واليوم من 30 إلى 45 كيلومترًا في الساعة.

وأضافت خلال مداخلة مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، مع الإعلامي جابر القرموطي، والمذاع عبر فضائية cbc، أن نشاط الرياح والأتربة بسبب سحب رعدية في المنطقة الجنوبية ومعها رياح هابطة تؤدي لزيادة نشاط الأتربة والرمال، ومتوقع أن تستمر لغدٍ الأحد ويوجد انخفاض رؤية أفقية على أغلب طرق الجمهورية وصلت إلى 1000 رؤية أفقية على بعض مناطق القاهرة الكبرى. 

ووجهت نصائح للذين يعانون من مشاكل صدرية ارتداء الكمامة في حالة نزول الشارع، كذلك بسبب سرعة الرياح يجب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات والمباني المتهالكة.

فرص سقوط الأمطار

وأشارت إلى أنه توجد فرص لسقوط الأمطار، كانت موجودة اليوم بكميات مختلفة من محافظة لأخرى، ومتوقع أن تستمر غدًا وهي متوسطة ورعدية على بعض المناطق شمال وجنوب الصعيد وقد تصل لحد السيول على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، وخليج السويس، ووسط وجنوب سيناء، بالإضافة لأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وقد تصل خفيفة ورعدية لبعض المناطق بالقاهرة الكبرى.

وتابعت، أن درجات الحرارة اليوم كانت ذروتها، ومتوقع غدًا أن تكون أقل من اليوم، وتصل درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

الأرصاد نشاط الرياح الأتربة سقوط الأمطار متوسطة ورعدية خفيفة ومتوسطة السيول

مواد متعلقة

"الأرصاد": اليوم ذروة الحر.. وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

"الأرصاد": الحرارة تصل إلى 42 درجة اليوم.. وأمطار فى تلك المحافظات

"الأرصاد" تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأكثر قراءة

عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

المستشار الإعلامي لجامعة طنطا: الحوار الوطني نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟