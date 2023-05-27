السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد كريم يلعب بطولة Iron Ribbon عن القتل الرحيم

محمد كريم
محمد كريم

كشفت التقارير العالمية قبل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي، عن الفيلم الأمريكي العالمي للفنان المصري محمد كريم، حيث كشف موقع فارايتي عن قيام الفنان كريم بلعب بطولة فيلم  Iron Ribbon للمخرج  Jarek Marszewski، الذي سبق أن قدم فيلم Bikini Blue،  بعد حضوره فيلم بن إفليك HYPNOTIC والذي عرض بمهرجان كان.
 

 


الفيلم الذي يلعب بطولته محمد كريم تدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي، وهو فيلم الإثارة الرومانسي، الذي تنتجه دانييلا جونيلا وجاي ميشيلسون دي جي برودكشنز، مبني على القصة الحقيقية لنجمة المسرح البولندي الصاعدة ستانيسلاوا أومينسكا، التي قتلت عام 1924 خطيبها الذي يحتضر بسبب السرطان، بناءً على طلبه كعمل من أعمال القتل الرحيم ثم مثُلت أمام المحكمة، لكن المحكمة الفرنسية أفرجت عنها.

يلعب محمد كريم دور الدكتور روسي، الذي يحاول إنقاذ زينوفسكي خطيبها، وكشف عن تفاصيل الفيلم في سوق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ76 حيث حضر محمد كريم الفعاليات بصحبة النجوم العالميين.


آخر أعمال محمد كريم في السينما العالمية كان فيلم A Day to Die والذي  حرص نجومه، ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر على الحضور لمصر بصحبة الفنان محمد كريم والترويج للسياحة المصرية من خلال زيارتهم لخان الخليلي والحسين والأهرامات.

وكانت الشركة المنتجة للفيلم أقامت عرضًا خاصًا للفيلم في لوس أنجلوس بحضور أبطاله وهو بطولة النجوم محمد كريم وبروس ويليز، وشهد العرض حضور السفير أحمد شاهين سفير وقنصل عام جمهورية مصر العربية في لوس أنجلوس وبروك باتلر وليون ريبونسون وكيفين ديلين وفرانك جريلو ومخرج الفيلم ويز ميلر وعدد من منتجي هوليوود.


فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment وCapstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace.

القرن الماضى القص الفيلم الفنان محمد كريم الفي الفنان المصري محمد كريم

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