السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف يمكن للطالب الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر السوشيال ميديا ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي مرورًا بموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن نتيجة الترم الثاني لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بهم.

البوابة الإلكترونية للتعليم الأساسي.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023

ويرصد "الدستور" كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، في سياق السطور التالية.

 

 4 طرق للحصول على نتيجة الصف الرابع الترم الثاني برقم الجلوس

 

1. للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي في القاهرة، على الطالب الاتصال برقم 09000100 عبر الخط الأرضي.

 

2.  الاتصال برقم 5757 من خلال الهاتف المحمول.

 

3. يمكن الطالب الدخول عبر رابط بوابة التعليم الأساسي التابع لمديرية التربية والتعليم.

 

4. للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس، يمكن للطالب الذهاب مباشرة إلى المدرسة التابع.

 

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2023

 

يُجدر الإشارة إلى أنه يستطيع الطلاب والطالبات الحصول مباشرة على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط 2023 من خلال لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، التي أتاحت وزارة التربية والتعليم وللرابط المباشر 

https://eduserv.cairo.gov.eg/results/differentstages

 

هناك 3 خطوات يقوم الطالب باتباعها للحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة.

 

1. يقوم الطالب بالدخول على رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 محافظة القاهرة، عبر بوابة التعليم الأساسي وللدخول (أضغط هنا).

 

2. يحدد الطالب المرحلة الدراسية له، والصف الدراسي وتحديد العام الدراسي.

 

3. ينقر الطالب على عرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023محافظة القاهرة.

 

4 ألوان تظهر بهم نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023:

 

1. اللون الأحمر للدرجات الأقل من 50 وحتى 1.

 

2. اللون الأخضر للدرجات الأقل من 65 وحتى 50.

 

3. اللون الأخضر للدرجات الأقل من 85 وحتى 65.

 

4. اللون الأزرق للدرجات الأقل من 100 وحتى 85.

 

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