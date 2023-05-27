السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالجامعة الأهلية بالعبور

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بالجامعة الأهلية

تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها والقائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، اليوم السبت، سير امتحانات كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة الأهلية بالعبور.


جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى النائب الأكاديمي لجامعة بنها الأهلية، والدكتورة دعاء عقل المشرف علي برامج كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

واطمأن الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ومرافقوه خلال الجولة على انتظام لجان الامتحانات داخل القاعات والمدرجات، كما أجرى  حوارات ودية مع الطلاب حول طبيعة الامتحانات.


وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات اللازمة لسير العملية التعليمية بالجامعة الأهلية بالعبور، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

 


 


 

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