"الأعلى للثقافة" يناقش "الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض".. غدا

تعقد لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور أحمد مجدى حجازى ندوة تحت عنوان "الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض"، غدًا الأحد فى الثانية عشرة ظهرًا بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.



يدير الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازى، مقرر اللجنة، ويشارك بها الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس أستاذ علم اجتماع التنمية قسم الفلسفة وعلم الاجتماع كليه التربية جامعة عين شمس، الدكتور حامد عبده الهادئ أحمد أستاذ ورئيس قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة الزقازيق.



الهجرة غير المشروعة أو غير النظامية، أو غير الشرعية أو السرية هي الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول.



ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.



قد يواجه طالبو اللجوء الذين رُفضوا حق اللجوء عائق الترحيل إذا رفض البلد الأصلي استقبالهم أو إذا ظهرت أدلة جديدة على اللجوء بعد القرار.



في بعض الحالات، يعتبر هؤلاء الأشخاص أجانب غير قانونيين، وفي حالات أخرى، قد يحصلون على تصريح إقامة مؤقتة، بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.



وتعد من أسباب الهجرة غير المشروعة "الفقر"؛ حيثا يعد المهاجرون غير الشرعيين فقراء بمعايير بلدانهم الأصلية.. قد تفتقر الطبقات الأكثر فقرًا في البلدان النامية إلى الموارد اللازمة لشن محاولة للهجرة غير الشرعية، أو إلى الروابط مع الأصدقاء أو العائلة الموجودة بالفعل في البلد المقصد.. أظهرت الدراسات التي أجراها مركز بيو الهسباني، أن مستويات التعليم والأجور للمهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة تقترب من المتوسط بالنسبة للمكسيك وأنها ليست مؤشرًا مناسبًا لاختيار الشخص للهجرة.



