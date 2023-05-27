السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" يناقش "الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض".. غدا

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

تعقد لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس الأعلى للثقافة، ومقررها الدكتور أحمد مجدى حجازى ندوة تحت عنوان "الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض"، غدًا الأحد فى الثانية عشرة ظهرًا بالمكتبة المركزية بجامعة القاهرة.


يدير الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازى، مقرر اللجنة، ويشارك بها الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس أستاذ علم اجتماع التنمية قسم الفلسفة وعلم الاجتماع  كليه التربية جامعة عين شمس، الدكتور حامد عبده الهادئ أحمد أستاذ ورئيس قسم الاجتماع كلية الآداب جامعة الزقازيق.


الهجرة غير المشروعة أو غير النظامية، أو غير الشرعية أو السرية هي الرحيل من بلد إلى آخر بشكل يخرق القوانين المراعية في البلد المقصود، بحيث يتم دخول البلاد دون تأشيرة الدخول.

قد تكون صورة ‏‏قارب‏ و‏نص‏‏


ينتمي أغلب المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدان العالم الثالث، الذين يحاولون الهجرة إلى البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.


قد يواجه طالبو اللجوء الذين رُفضوا حق اللجوء عائق الترحيل إذا رفض البلد الأصلي استقبالهم أو إذا ظهرت أدلة جديدة على اللجوء بعد القرار.


في بعض الحالات، يعتبر هؤلاء الأشخاص أجانب غير قانونيين، وفي حالات أخرى، قد يحصلون على تصريح إقامة مؤقتة، بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.


وتعد من أسباب الهجرة غير المشروعة "الفقر"؛ حيثا يعد المهاجرون غير الشرعيين فقراء بمعايير بلدانهم الأصلية.. قد تفتقر الطبقات الأكثر فقرًا في البلدان النامية إلى الموارد اللازمة لشن محاولة للهجرة غير الشرعية، أو إلى الروابط مع الأصدقاء أو العائلة الموجودة بالفعل في البلد المقصد.. أظهرت الدراسات التي أجراها مركز بيو الهسباني، أن مستويات التعليم والأجور للمهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة تقترب من المتوسط بالنسبة للمكسيك وأنها ليست مؤشرًا مناسبًا لاختيار الشخص للهجرة.


 

الهجرة غير المشروعة الدكتور أحمد مجدى حجازي علم الاجتماع والأنثربولوجيا المجلس الأعلى للثقافة المكتبة المركزية

الأكثر قراءة

عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

المستشار الإعلامي لجامعة طنطا: الحوار الوطني نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟